شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة ونابولي خلف الأبواب الموصدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستقام مباراة برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 18 مارس خلف أبواب موصدة. وباتت هذه المباراة الثالثة التي ستقام وراء أبواب موصدة بعد باريس سان جيرمان الفرنسي مع بوروسيا دورتموند الألماني المقررة على ملعب بارك دي برانس اليوم، وفالنسيا مع أتالانتا التي أقيمت أمس

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