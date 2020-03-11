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برشلونة ونابولي خلف الأبواب الموصدة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستقام مباراة برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة لكرة القدم 18 مارس خلف أبواب موصدة.

وباتت هذه المباراة الثالثة التي ستقام وراء أبواب موصدة بعد باريس سان جيرمان الفرنسي مع بوروسيا دورتموند الألماني المقررة على ملعب بارك دي برانس اليوم، وفالنسيا مع أتالانتا التي أقيمت أمس

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