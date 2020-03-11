نجاح مميز لاستضافة الإمارات تصفيات فيد كب للتنس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نال المنتخب الهندي لسيدات التنس البطاقة الثانية المؤهلة لنهائيات بطولة فيد كب إلى جانب المنتخب الصيني، والذي نال البطاقة الأولى، وذلك بعد أن حقق الفوز على منتخب إندونيسيا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة في الدور النهائي للتصفيات التي استضافها ونظمها اتحاد الإمارات للتنس تحت إشراف الاتحاد الدولي للتنس، وبدعم مجلس دبي الرياضي، وأقيمت منافساتها في ملاعب السوق الحرة في دبي، وشارك بها 6 منتخبات وهي كوريا الجنوبية والصين تايبيه وأوزبكستان والصين والهند وإندونيسيا، وذلك بإشراف الحكم العام ميهايلا تيستبان، وأقيمت التصفيات بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن تقام المنافسات النهائية في هنغاريا العام الحالي، وشهدت تصفيات دبي مشاركة لاعبات مصنفات مميزات، إضافة إلى أخريات سبق لهن التميز في الكثير من البطولات، وخاصة لاعبات المنتخب الهندي.

وحقق المنتخب الصيني الفوز بجميع المباريات الخمس ب14 شوطاً مقابل واحدة، بينما فاز المنتخب الهندي بأربع مباريات وبواقع 9 أشواط مقابل 6، وحل منتخب كوريا الجنوبية ثالثاً.

وفي هذا السياق، تقدم مدير البطولة ناصر يوسف المرزوقي بالشكر والتقدير لمجلس إدارة ملاعب دبي السوق الحرة لتوفير جميع سبل النجاح المعهودة، مؤكداً أن المنافسات شهدت مشاركة لاعبات مميزات قدمن أداءً لافتاً بغض النظر عن النتائج، خاصة مشاركة لاعبات من المنتخب الهندي سبق لهن التميز في رولاند جاروس، إضافة إلى أن المصنفات المميزات في المنتخب الصيني أثرين المنافسات لتظهر بشكل فني مميز، كما قدم المرزوقي شكره نيابة عن مجلس إدارة الاتحاد؛ للجهود التي بذلها فريق العمل ومهدت لنجاح الاستضافة.

من جهتها أعربت الحكم العام للتصفيات ميهايلا تيستبان عن سعادتها للروح الرياضية العالية التي شهدتها المنافسات، وخلوها من الاعتراضات، وأشادت بحسن الاستعداد للتصفيات من قبل كوادر اتحاد الإمارات للتنس، لتشهد حضوراً مميزاً، وهو ما ساهم بنجاح المنافسات.