الظفرة يتجاوز بني ياس بهدف جارديل في الوقت الإضافي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى‎

تأهل الظفرة إلى نهائي كأس رئيس الدولة للموسم الثاني توالياً، بفوزه على بني ياس بهدف دون رد بعد وقت إضافي، في المباراة التي جرت أمس على استاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي.

وسجل هدف المباراة الوحيد دييغو جارديل في الدقيقة 103 عبر ركلة جزاء احتسبت بعد العودة لتقنية «فار»، ليحيي الظفرة آماله في نيل اللقب لأول مرة في تاريخه.

وسيطرت السلبية والحذر واللعب وسط الملعب في الشوط الأول، مع غياب كامل للفرص، وكانت أول تسديدة تجاه المرمى من خوسيه روبيرتو مهاجم السماوي سيطر عليها الحارس خالد السناني في الدقيقة 13، وبعد ذلك عادت المباراة لما كانت عليه، وعند الدقيقة 19 طالب لاعبو الظفرة الحكم باحتساب ركلة جزاء على مدافع بني ياس بدعوى ملامسة المرة يده داخل الصندوق.

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وفي آخر 5 دقائق من الشوط نشط بني ياس قليلاً وتقدم للأمام في مناسبتين عابهما سوء التهديف الذي جاء بعيداً عن مرمى الظفرة من روبيرتو وسهيل النوبي، بينما عاب الظفرة الحذر الزائد وتباعد الخطوط.

تحرر من الحذر

وبعد العودة من غرفة الملابس تحرر الفريق الظفراوي من الحذر، ووصل إلى مرمى بني ياس في مناسبتين عن طريق جواو بيدرو وعصام العدوة سيطر عليهما الحارس الظنحاني، ورد السماوي بضربة ثابتة سددها لويس أنطونيو.

وفي محاولة منه لتنشيط الهجوم دفع شايفر بالمهاجم أبوناموس مكان سالم الشامسي، وتحسنت ألعاب بني ياس وهدد مرمى السناني في مناسبتين عبر خوسيه وأبوناموس، وأجرى مدرب الظفرة تبديله الأول وسحب لاعب الارتكاز حمدان الزعابي المصاب ودفع بدلاً عنه راشد مهير.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للظفرة في آخر دقيقة من الوقت الإضافي ارتكبها ابوناموس مع راشد مهير، ولكنه ألغى قراره بعد العودة ل«الفار»، وبعدها لجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين ابتسما للظفرة الذي سجل هدف الفوز من ركلة جزاء ارتكبت من قبل ساشا على سهيل المنصوري سددها البرازيلي دييغو جارديل بنجاح.