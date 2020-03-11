«الشارقة للدفاع عن النفس» يفعـّل نظام التدريـب عن بُعد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس تفعيل برنامج التدريب عن بعد، وذلك بعد قرار مجلس الشارقة الرياضي بإيقاف النشاطات الرياضية حفاظاً على الصحة العامة لمنتسبي النادي بعد انتشار فايروس كورونا في دول العالم، وحرصاً من إدارة النادي على صحة وسلامة الجميع ومواصلة التدريب اليومي، وفقاً للخطة الفنية المعتمدة رسمياً.

وأوضح أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس الإدارة أنه سيقوم مدربو النادي في كل من رياضات الجوجيتسو والتايكواندو والجودو والكاراتيه بعمل حصص تدريبية متكاملة، وبأسلوب يمكن اللاعبين واللاعبات من تطبيقها في أماكن تواجدهم في المنازل، وبشكل يجعلهم في كامل لياقتهم البدنية.

وقال العويس: برنامج التدريب عن بُعد تمت دراسته من قبل اللجنة الفنية برئاسة طارق جمعة السويدي، وتم اعتماده مطلع العام الحالي كأسلوب حديث يساعد في نشر ثقافة اللعبة، وهو يقلل الجهد خلال إجراء اختبارات الأحزمة، وورش العمل المشتركة بين المركز الرئيسي للنادي في الجزات ومختلف المراكز التي ترتبط فنياً بالنادي، وأغلبيتها في المنطقتين الوسطى والشرقية، وحالياً نحن في وضع يحتم علينا تفعيل التدريب عن بُعد.

وأوضح عبد العزيز الحمادي مدير الفرق الرياضية أنه تم اعتماد فريق عمل فني يتألف من أربع مجموعات، كل حسب رياضته، وبالتعاون مع المركز الإعلامي للنادي لتأمين البث المباشر، واختيار الدروس التي يمكن تنفيذها في الوقت الحاضر بالتعاون مع أولياء الأمور ومدربي المراكز.