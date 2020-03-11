العين يهزم الشارقة 3-2 ويتأهل إلى نهائي الكأس للمرة 15

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

تأهل العين إلى نهائي كأس رئيس الدولة للمرة ال15 في تاريخه بعد فوزه أمس الثلاثاء على الشارقة 3-2 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد محمد بن زايد في أبوظبي ضمن الدور نصف النهائي.

باغت «الزعيم» مرمى الشارقة بهدف مبكر بعد مرور دقيقة و40 ثانية من انطلاق المباراة سجله المجري جوجاك، قبل أن يعدل ماركوس ميلوني النتيجة لصالح «الملك» في الدقيقة 12، وتقدم العين مرة أخرى بتسديدة صاروخية رائعة سددها اسلام خان من مسافة بعيدة في الدقيقة 32، قبل أن يوسع كايو كانيدو الفارق بتسجيله الهدف الثالث للعين في الدقيقة 38، وعاد الشارقة لتقليص الفارق عن طريق كايو لوكس في الدقيقة 42.

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كان الفريقان في الشوط الثاني أكثر إصراراً على إحراز الأهداف، الشارقة يسابق الزمن لتعديل النتيجة، والعين يحاول استغلال الفرص لتوسيع الفارق لكن المباراة انتهت بفوز عيناوي مستحق 3-2.

لعب العين بتشكيلة ضمت خالد عيسى، سالم عبدالله، محمد شاكر، كايو، اسلام خان، جوجاك، بندر الأحبابي، أحمد برمان، محمد عبدالرحمن، شيوتاني، جمال معروف، ولعب للشارقة: عادل الحوسني، الحسن صالح، شاهين عبدالله، ماجد سرور، علي الظنحاني، عبدالله غانم، ريان ميندز، ماركوس ميلوني، لوان بيريرا، شوكوروف، وكايو لوكس.

وكان العين ينتظر قبول الطعن الذي تقدم به قبل المباراة للسماح لمهاجمه لابا كودجو، للمشاركة وإيقاف تنفيذ العقوبة المفروضة عليه من لجنة الانضباط بالإيقاف مباراة واحدة، ولكن شكوى «الزعيم» رفضت موضوعاً وقبلت شكلاً، وذلك بالنظر انه لا يوجد استئناف على إيقاف انضباطي لمباراة واحدة.