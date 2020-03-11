دروع إضــافيـة لمسابقة دبي لصيد الأسماك



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت اللجنة المنظمة لمنافسات «بطولة دبي لصيد الأسماك» التي انطلقت، أمس الثلاثاء، بإشراف وتنظيم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2019-2020 عن تخصيص 3 دروع إضافية للمشاركين في الحدث.

ورصدت اللجنة المنظمة للمسابقة جوائز نقدية وعينية يصل مجموعها إلى مبلغ 280 ألف درهم؛ حيث يشتمل التنافس في الجولة الثانية على فئتين اثنتين؛ الأولى لأسماك (الكنعد)، والثانية لسمك (السكل).

وستقدم اللجنة المنظمة ثلاث جوائز إضافية (مستحدثة)، هي عبارة عن دروع ستمنح إلى صاحب أفضل تصوير فيديو، وإلى أفضل متسابق في المجموع الكلي لوزن الأسماك، وأفضل متسابق في عدد الأسماك خلال أيام المسابقة. وقال هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية: إن اللجنة المنظمة استحدثت ثلاث جوائز جديدة عبارة عن دروع لثلاث فئات؛ من أجل زيادة الحماس، وتحفيز المشاركين والمشاركات في الحدث في ظل الإقبال الكبير الذي سجلته منافسات البطولة منذ الجولة الأولى.