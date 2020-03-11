شكرا لقرائتكم خبر عن طموحـات بعـودة الـدوري للطليعة الآسـيوية والحيـاة للمدرجـات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

ستكون في مواجهة مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية الجديد العديد من التحديات، أهمها عودة دوري الخليج العربي إلى الطليعة الآسيوية، وإعادة الحياة إلى المدرجات.

وكانت الجمعية العمومية للرابطة انتخبت مجلس الإدارة مؤلفاً من عبدالله ناصر الجنيبي رئيساً، وجمال حامد المري نائب رئيس الرابطة، والثلاثي محمد عبيد اليماحي وحسن طالب المري وطارق علي الشبيبي أعضاء.

وكان محمد العامري رئيس لجنة الانتخابات وشيخة الكعبي نائبة رئيس اللجنة وخالد سعيد النقبي عضو اللجنة أشرفوا على العمومية، التي شهدت خسارة سعيد الكعبي (العين)، وناصر الظفري (عجمان) في انتخابات العضوية.

من جانبه أعرب محمد اليماحي عن سعادته الكبيرة بنيله ثقة الأندية المحترفة للانتقال إلى الخدمة في مجال آخر يزيد من خبراته بعد أن عمل من قبل في اتحاد الكرة وانتقل إلى الأندية قبل أن يدخل إلى مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، لافتاً إلى أنه يريد ينقل خبراته التي اكتسبها في السابق إلى خدمة الرابطة لرد الدين للدولة.

وقال محمد اليماحي الذي كان يرأس لجنة الحكام في فترة سابقة أنه يشعر دائماً بالعمل الكبير الذي يقوم به الحكام وبتطورهم المستمر، مشيراً إلى أن الصفارة الإماراتية تستحق الكثير، الأمر الذي يجعله يفكر في إنشاء رابطة محترفة للحكام.

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وأوضح أن الجميع يدرك أن دوري الخليج العربي تراجع آسيوياً لذلك لابد من أن يكون الهدف الأول هو إعادة كرة الإمارات إلى ما كانت عليه في الطليعة، بتسخير الإمكانيات المادية الموجودة، وقال إن الأندية أصبح لها إمكانيات إدارية وفنية جيدة من خلال بحثها عن التعاقد مع أفضل المدربين بالإضافة إلى جيل الشباب القادم والعناصر الجيدة في صفوف المنتخبين الأولمبي والأول، ولدينا القدرة على العودة وأهم الأشياء أن نضع مصلحة كرة الإمارات في المقدمة وعلينا نبعد مصالح الأندية من أجل إعطاء حق الوطن.

واعتبر اليماحي أن اتحاد الكرة بقيادة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، لديه القدرة في إعادة كرة الإمارات رونقها، وذلك بالتعاون مع كل الفئات، الرابطة والأندية والإعلام.

من ناحيته، أشاد حسن طالب المري بالروح الجميلة التي جرت فيها عملية الانتخاب، معتبراً أن الجميع فائز طالما الهدف الأول عند الكل هو خدمة كرة القدم في الإمارات، موضحاً أن حصوله على 11 صوتاً من بين 14 نادياً هو بسبب ثقة الأندية، متمنياً أن يكون على قدر تلك الثقة.

وقال: سنبحث في الاجتماع الأول لمجلس إدارة الرابطة الجديد ضرورة عمل أشياء مختلفة من أجل تفعيل مبادرات جذب الجمهور مرة أخرى إلى الملاعب.

بدوره، أبدى طارق علي الشبيبي رغبته الكبيرة في المساعدة في تطوير الكرة الإماراتية ورفعها بشكل أفضل، معرباً عن شكره لمجلس إدارة نادي الجزيرة لترشيحه.

واعترف طارق: صحيح أنني كنت أنتقد الرابطة من خلال العمل كمحلل في القنوات الرياضية لأنني كنت أرى الأمور من زوايا مختلفة وهو ما قد يحدث أيضاً من شخص آخر ينتقدنا كمجلس حالي لنظرته المختلفة وهذا حال الذين يعملون في كرة القدم، لذا عليهم تقبل الانتقاد في كل الأحوال.

وأوضح الشبيبي أن عودة الجمهور إلى المدرجات لن يكون في يوم وليلة وإنما يحتاج إلى زمن طويل لأنه يحتاج إلى عمل من الأندية والاتحاد والرابطة، وقال إن المدرجات تتناقص في عدد الحضور وكيفية عودتها سيكون هو التحدي الكبير بجانب إعادة الكرة الإماراتية لمستوى أعلى.