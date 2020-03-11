شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة سباقات الخيل بدون حضور الجمهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظراً للتداعيات الصحية العالمية المستمرة لفيروس كورونا وتماشياً مع إجراءات السلامة العامة وامتثالاً للإجراءات الاحترازية المُتبعة في دولة الإمارات، قررت هيئة الإمارات لسباق الخيل إقامة سباق مضمار ميدان يوم الخميس (12 مارس) ومضمار العين يوم الجمعة (13 مارس) ومضمار نادي أبوظبي للفروسية يوم السبت (14 مارس) ومضمار جبل علي يوم الجمعة (20 مارس) بدون حضور الجمهور.

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