اتحاد بناء الأجسام يؤجل ثلاث بطولات محلية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية بتأجيل إقامة البطولات الداخلية التي كان من المقرر أن تنظم في مارس الجاري وذلك لسلامة الجميع بعد التطورات الأخيرة حول انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي انعقد في مقر الاتحاد في دبي بحضور علي عبد الله بن حيدر نائب رئيس الاتحاد، ومحمد عبد الرحيم المري الأمين العام والأعضاء فيصل الزعابي وأحمد جوهر والسكرتير الفني عبد المجيد يزبك والكادر الإداري.

وبحسب التعميم الرسمي تم تأجيل ثلاث بطولات وهي بطولة باورميت للقوة البدنية في دبي، وبطولة عجمان لبناء الأجسام والفيزيك، وبطولة دبي الشاطئية لبناء الأجسام والفيزيك، فيما سيتم الاتفاق لاحقاً بخصوص الأنشطة الرياضية اللاحقة وفقاً للمستجدات المقبلة.