شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة كورتوا ومارسيلو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعاني كل من حارس مرمى ريال مدريد البلجيكي تيبو كورتوا وزميله المدافع البرازيلي مارسيلو، إصابة عضلية ويحوم الشك حول مشاركتهما في المباراة ضد مانشستر سيتي في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم المقررة في 17 الحالي.
وتبين أن إصابة مارسيلو «تمزق في العضلة على مستوى الفخذ الأيسر» في حين يعاني كورتوا «تمزقاً على مستوى الحالب الأيسر».
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