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إصابة كورتوا ومارسيلو

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعاني كل من حارس مرمى البلجيكي تيبو كورتوا وزميله المدافع البرازيلي مارسيلو، إصابة عضلية ويحوم الشك حول مشاركتهما في المباراة ضد مانشستر سيتي في إياب الدور ثمن النهائي من لكرة القدم المقررة في 17 الحالي.

وتبين أن إصابة مارسيلو «تمزق في العضلة على مستوى الفخذ الأيسر» في حين يعاني كورتوا «تمزقاً على مستوى الحالب الأيسر».

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