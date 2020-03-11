شكرا لقرائتكم خبر عن كاريزما البطل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أحمد عزت

** في مباراة الجزيرة وخورفكان لم يكن «فخر العاصمة» موفقاً بأكمله، غير أن كثيرين حملوا عمر عبدالرحمن وحده مسؤولية سوء الأداء، والحقيقة أن عموري موهبة لا تتكرر بسهولة ولا يجب التحامل عليه بهذه الصورة، فالجميع يتحمل المسؤولية، ولا يمكن بأي حال تصفية حسابات فريق في لاعب أياً كان، وحتى لو كان عموري خارج الفورمة فيجب أن يتم التعامل مع الأمر بالنقد البناء وليس الهدام.

** أعرف أن الحكم هو الرجل الذي تحب أن تكرهه، وهو شماعة كل من يفشل في كرة القدم، لكن الجولة 18 من الدوري شهدت أخطاء بالجملة من قضاة الملاعب، وأثرت بالفعل في نتائج المباريات، فالشارقة لم تحتسب له ضربة جزاء أمام حتا، وخسر كلباء أمام الجزيرة بضربة جزاء خيالية، كذلك كان أداء حكام ال VAR

دون المستوى، وكلها أمور تؤكد تراجع التحكيم، وهو أمر يستوجب تدخلاً فورياً من لجنة الحكام لوقف نزيف الأخطاء التي لا يمكن تحملها خاصة مع اقتراب المسابقة من جولاتها الحاسمة.

** لا يجب أن تكون قرارات الفيفا بتأجيل تصفيات كأس العالم مؤثرة في فرص الإبقاء على الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الصربي إيفان يوفانوفيتش، حيث يتردد أن الرجل قد يغادر «الأبيض» دون قيادته في أي مباراة، نظراً لانتهاء تعاقده في يونيو المقبل، لكن رُب ضارة نافعة فقد تكون تلك التأجيلات الاضطرارية فرصة أكبر ليوفانوفيتش من أجل ترتيب أمور المنتخب، وبالتالي فإن تمديد التعاقد معه سيكون هو القرار الأنسب، خاصة وأن تجارب الأجانب الذين سبقوه لم تكن ناجحة.

** في تصريحات الجنوب إفريقي موسيماني مدرب صن داونز عقب مباراة فريقه مع الأهلي المصري، درس كبير، فالرجل هنأ منافسه وأكد أن صعوده مستحق، لكن ما يلفت النظر بشكل أكبر هو تصريحات خالد علي المنسق العام لصن داونز، والذي قال: «موسيماني اعتاد على تحفيز لاعبيه بترديد عبارة إن عليهم أن يضعوا إنجازات الأهلي هدفاً لهم، وعليهم أن يصنعوا لنفسهم تاريخاً كلاعبي القلعة الحمراء، ومن يرد أن يعرف قيمة هذا النادي فلينظر لقميصه الأحمر ويعد النجوم التي تزين صدره»، ولهذه الكلمات دلالة مهمة وهي فكرة صناعة شخصية لأي فريق، فالفريق الذي يبني لنفسه «كاريزما البطل» فتنال إعجاب منافسيه قبل محبيه، سيستفيد حتماً من تلك الكاريزما وستسهل مهمته في تسطير الإنجازات بالاعتماد عليها، وحتى وهو في أسوأ حالاته لن يطول سقوطه وسيعود سريعاً، لأنه يملك رصيداً كبيراً يستطيع الاعتماد عليه، وفي الوقت نفسه يتمتع بإرث عظيم يقتضي الحفاظ عليه.

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