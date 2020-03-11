شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء مدرجات الدوري المصري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة المباريات المقبلة دون جماهير،وقال في بيان: «حفاظاً على سلامة الجماهير في مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، واستجابة للتعليمات الخاصة بهذا الشأن، قرر الاتحاد ا إقامة المباريات المقبلة بدون جماهير حتى إشعار آخر».

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