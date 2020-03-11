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أرامكو ترعى الفورمولا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أرامكو ترعى الفورمولا

تاريخ النشر: 11/03/2020

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أعلنت مجموعة أرامكو توقيع عقد رعاية مع بطولة العالم للفورمولا 1، في أول خطوة من هذا النوع في المجال الرياضي للشركة النفطية العملاقة.
وأفادت «أرامكو» في بيان عن «دخولها في رعاية عالمية طويلة الأجل مع فورمولا 1». وتُعد هذه أول رعاية عالمية من قبل «أرامكو» السعودية لحدث رياضي ضخم».

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