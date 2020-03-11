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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أرامكو ترعى الفورمولا تاريخ النشر: 11/03/2020 استمع أعلنت مجموعة أرامكو توقيع عقد رعاية مع بطولة العالم للفورمولا 1، في أول خطوة من هذا النوع في المجال الرياضي للشركة النفطية السعودية العملاقة.

وأفادت «أرامكو» في بيان عن «دخولها في رعاية عالمية طويلة الأجل مع فورمولا 1». وتُعد هذه أول رعاية عالمية من قبل «أرامكو» السعودية لحدث رياضي ضخم».

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