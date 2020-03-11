سباق إضافي في جبل علي في 3 إبريل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: محمود شرف

أعلنت إدارة مضمار جبل علي، تصديق هيئة الإمارات لسباق الخيل استضافة مضمار جبل علي سباقاً إضافياً يوم 3 إبريل/‏‏نيسان المقبل، وذلك تعويضاً للسباقات التي فقدها المضمار بسبب صيانة الأرضية، وأكدت الهيئة أيضاً أنه تم ترحيل سباق ميدان المقرر في اليوم نفسه إلى اليوم التالي «4 إبريل».

ويشهد الأسبوع الأول من إبريل المقبل، وبعد سباق كأس دبي العالمي،4 سباقات، وستكون البداية من مضمار العين، كما هو مقرر في الثاني من إبريل، ويليه مضمار جبل علي في الثالث منه، ثم ميدان في الرابع منه، وأبوظبي في الخامس من إبريل.

وكشف المهندس شريف الحلواني، مدير المضمار، أن سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مؤسس وراعي المضمار الأصفر، يحرص دائماً على أن يعوض المضمار رواده من ملاك ومدربين وفرسان ما فقدوه من السباقات الثلاثة، بسبب فترة التوقف التي مرّ بها، وقال الحلواني: «يسعدنا موافقة هيئة الإمارات لسباق الخيل على الطلب الذي تقدمت به إدارة مضمار جبل علي، ونشكرهم لتفهمهم واستجابتهم الكريمة لرغبة أرباب الخيول، عبر الموافقة على استضافة سباق تعويضي، وهذا ما يتيح فرصاً أكبر، ويسعد مجتمع الخيل المحلي، ويثري سباقاتنا المحلية».