شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف الدوري العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إيقاف الدوري العراقي تاريخ النشر: 11/03/2020 استمع

بغداد: زيدان الربيعي أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم تأجيل منافسات الدوري ابتداءً من اليوم الأربعاء بسبب اجراءات خلية الأزمة بمواجهة فيروس كورونا.

وكان فريق الطلبة فاز على ضيفه الصناعات الكهربائية 3- 1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الشعب الدولي ضمن الجولة الخامسة للدوري.

سجل للطلبة علي كريم ومحمد جفال ومظهر أحمد في الدقائق 78 و80 و87، بينما سجل هدف الصناعات الوحيد المحترف رحيم أولابي في الدقيقة 87.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف الدوري العراقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.