تأجيل الدورة الرابعة لمؤتمر دبي الدولي للفروسية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مؤتمر دبي الدولي للفروسية تأجيل نسخته الرابعة والذي كان من المقرر انعقاده بمركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 12 وحتى 14 مارس 2020 إلى موعد جديد يحدد لاحقاً في الربع الأخير من هذا العام الجاري.

ويقام المؤتمر سنوياً بالتزامن مع بطولة دبي الدولية للجواد العربي ومعرض دبي الدولي للخيل، ويأتي التأجيل تماشياً مع الإجراءات الوقائية للسلطات في الدولة من أجل صحة وسلامة المواطنين للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وقال مصطفى علي بن أحمد عمشان رئيس المؤتمر: إن الحدث الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية يشتمل على تسع جلسات نقاشية، وكان من المقرر أن يقام تحت شعار «دبي المدينة الرائدة لصناعة الفروسية والاستثمار» لمواكبة استضافة الإمارات لإكسبو 2020 ليصبح الفعالية الأولى في الفروسية التي تتيح للمهتمين من رجال الأعمال آفاق فرص الاستثمار في مجال الفروسية كصناعة ورياضة وذلك لتميز المؤتمر بمشاركة رفيعة المستوى من ذوي الاختصاص والمستثمرين ورواد الأعمال.