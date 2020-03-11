الأهلي يواجه سموحة لمعادلة رقم جوزيه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

يستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على ملعب استاد القاهرة في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، ضيفه سموحة، في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الممتاز، بعد عودة الفريق للمنافسة المحلية، عقب تخطيه عقبة صن داونز الجنوب إفريقي وصعوده للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويرغب الأهلي أمام سموحة في تحقيق الفوز السابع عشر توالياً لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم النادي مع الثعلب البرتغالي مانويل جوزيه، وزيادة فارق النقاط مع الزمالك، الذي يصل حالياً قبل المباراة إلى 17 نقطة كاملة، في إطار سعي الفريق لحسم بطولة الدوري العام مبكراً.

ويتجه فايلر لاستبعاد عدد من اللاعبين الأساسيين من تشكيل الفريق في مواجهة سموحة بسبب الإجهاد، حيث يدرس المدرب السويسري إعفاء علي معلول وأجاي وأحمد فتحي، فيما ما زال موقف محمد الشناوي حارس الفريق غير واضح، خاصة بعد شكواه من نزلة برد قوية قبل لقاء صن داونز الأخير ببطولة إفريقيا.

ويستمر غياب رمضان صبحي عن الأهلي أمام سموحة لعدم استعادته للياقته البدنية عقب عودته من إصابة طويلة على مستوى العضلة الخلفية، وهي الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لقرابة شهرين ونصف الشهر.

على الجانب الآخر يسعى حمادة صدقي، المدير الفني لسموحة إلى تحقيق نتيجة إيجابية في المواجهة، بعد تحسن عروض الفريق وتحقيق الفوز في لقاء الجولة الأخيرة بالدوري أمام «إف سي مصر»، بهدف مقابل لا شيء أحرزه صلاح محسن المعار من الأهلي للفريق السكندري لمدة 6 أشهر.

ومن المقرر أن يعتمد حمادة صدقي على عناصر الخبرة في تلك المباراة مثل الهاني سليمان في مركز حراسة المرمى، ومن أمامه رجب نبيل ومحمود عزت كثنائي دفاعي وأحمد فتوح في الجبهة اليسرى، وفي الشق الهجومي سيعتمد على حسام حسن وفوزي الحناوي، نظرًا لعدم مشاركة ثنائي الأهلي ناصر ماهر وصلاح محسن المعارين للفريق السكندري، حتى نهاية الموسم.

في شأن مختلف، تجرى محاولات لإقامة وديتي منتخب مصر الأولمبي أمام البرازيل والأرجنتين في شهر مارس/‏ آذار الجاري، داخل مصر.