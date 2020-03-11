الاتحاد الدولي للجودو يلغي البطولات كافة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو رسالة من الاتحاد الدولي للجودو تفيد بإلغاء البطولات كافة في ظل التطورات الجديدة المستمرة بخصوص فيروس كورونا وتدهور الوضع في العديد من بلدان العالم، وبالتالي أصبح السفر أكثر خطورة وفقاً للتقارير الواردة والتوجيهات الصادرة، بجانب خطورة التجمعات ما يتطلب اتخاذ قرار من شأنه حماية أسرة الجودو، وأيضاً الامتثال لتدابير السلامة العامة في جميع أنحاء العالم، لذلك اتخذت اللجنة التنفيذية لIJF في اجتماعها الطارئ الإلغاء الفوري لجميع بطولات التأهيل الأولمبية في تقويم الاتحاد الدولي للجودو (IJF) حتى 30 إبريل 2020، ويشمل القرار بطولة الجراند سلام المقرر إقامتها في روسيا والجائزة الكبرى في تبليسي في جورجيا وبطولة جراند بري المقرر إقامتها في مدينة أنطاليا في تركيا ومختلف الأحداث القارية الأخرى ضمن روزنامة الاتحاد الدولي للجودو.

وذكر محمد بن ثعلوب الدرعي أن مجلس إدارة الاتحاد أصدر قراراً لاحقاً، أمس الثلاثاء بعد إيقاف نشاطه المحلي والمشاركات الخارجية للمراحل السنية للجودو والمصارعة وأتبعه بقرار آخر على ضوء رسالة الاتحاد الدولي للجودو، التي أشارت لخطورة الأمر لذلك من الأهمية بمكان الحفاظ على أمان أسرة الجودو في هذه الأوقات الصعبة.

واختتم أن المنتخب الأول للجودو يواصل برنامج إعداده بعد ختام معسكري التشيك ورومانيا مع متابعة التعليمات الصحية التي تضمن السلامة للجميع وذلك حتى إشعار آخر.