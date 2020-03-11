«وليد عبداللطيف» : بعتذر لـ «سيد عبد الحفيظ» و«حازم إمام» لأني غلط فيهم كتير

قدم الكابتن "وليد صلاح عبد اللطيف"، نجم الزمالك السابق، اعتذاره علي الهواء للكابتن "سيد عبد الحفيظ"، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بسبب حديثه عنه بطريقة غير لائقة. وقال "عبد اللطيف" خلال لقائه ببرنامج "البريمو" والمذاع عبر فضائية "Ten" : أتقدم أيضا بالاعتذار لحازم إمام قائد الزمالك السابق، بسبب حديثي عنه بشكل سلبي، وأيضا الكابتن أحمد شوبير، عند تقديمي لبرنامج رياضي. Advertisements وأضاف : كنت أتحدث علي كل هؤلاء النجوم بدون أي وعي وبطريقة غير لائقه رابط الفيديو من

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