مباريات اليوم الأربعاء 11 / 3 / 2020 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 11 / 3 / 2020 فى الدورى المصرى الممتاز إذ تقام مباراة طنطا ووادى دجلة على استاد طنطا الرياضى ومباراة إنبى وبيراميدز على استاد بتروسبورت ومباراة الأهلى وسموحة على استاد القاهرة الدولى ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة للمسابقة.
تقام مباراة طنطا ووادى دجلة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد طنطا الرياضى في مواجهة الهروب من الهبوط في ظل الموقف المتأزم للفريقين في جدول المسابقة بعد نهاية الدور الأول.
وشهد آخر ظهور لطنطا في مسابقة الدوري تعادلاً سلبيًا مع إنبى فيما سقط وادى دجلة أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف دون رد بالجولة السابعة عشرة للمسابقة.
ويحتل طنطا المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 9 لقاءات وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 14 هدفًا وتلقت شباكه 23 هدفًا فيما يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 3 وتعادل في 5 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 27 هدفًا.موعد مباراة إنبى وبيراميدزتقام مباراة إنبى وبيراميدز في تمام الخامسة مساء اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت في مواجهة متوازنة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بعد التعادل السلبى مع الطلائع في اللقاء المقدم من الجولة 19 للمسابقة فيما فاز بيراميدز على المقاولون العرب بهدفين دون رد في آخر ظهور بالمسابقة.
ويحتل إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في 7 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 17 هدفًا وما زال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 27 هدفًا وتلقت شباكه 19 هدفًا.موعد مباراة الأهلى وسموحة
تقام مباراة الأهلى بقيادة رينية فايلر وسموحة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولى في مواجهة يدخلها المارد الأحمر منتشيًا بعد تأهله لنصف نهائي دوري الأبطال الأفريقى عقب تخطى عقبة صن دوانز بنتيجة 3-1 بمجموع مباراتى الذهاب والإياب.
ويتصدر الأهلى ترتيب مسابقة الدوري برصيد 48 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة حقق فيها العلامة الكاملة مسجلاً 45 هدفًا وتلقت شباكه 3 أهداف فقط وما زال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل سموحة المركز السابع برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 5 وتعادل في 9 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفًا وتلقت شباكه 17 هدفًا.القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتازمن المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت وأون سبورت مباريات الدورى المصرى الممتاز.
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