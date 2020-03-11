شكرا لقرائتكم خبر عن نادر شوقي : رمضان صبحى جاهز للمشاركة مع الأهلى بعد 6 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب الأهلي والمعار من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي ، أن اللاعب تعافي تماماً من الإصابة التي لحقت بها مؤخراً ، وجاهز للمشاركة مع الفريق بعد 6 أيام .

وأشار نادر شوقي في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم الذي يقدمه الاعلامي أحمد شوبير علي قناة اون تايم سبورت، إلي أن نادي هيدرسفيلد الإنجليزي منزعج بسبب كثرة أخبار إصابة رمضان صبحي ، مؤكداً أن اللاعب تلقي العديد من العروض خلال الفترة الماضية .

وأضاف نادر شوقي ، أن هناك أندية إيطالية وبرتغالية وإنجليزية ترغب في ضم رمضان صبحي في الانتقالات الصيفية المقبلة ، مشيراً إلي نادي هيدرسفيلد الإنجليزي هو صاحب القرار الأخير .

خضع رمضان صبحى ، لفحص طبى جديد، أمس الثلاثاء، قبل انطلاق المران؛ للاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته للتواجد مع الفريق فى التدريبات الجماعية بعد انتهائه من تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع له الفترة الماضية.

وحرص صبحى على التواجد في مقر النادي واستكمال برنامجه التأهيلي، رغم حصول الفريق على راحة سلبية، فيما يخضع لفحص طبي قبل مشاركته في المران وأن كان اللاعب مستبعد من حسابات الجهاز الفنى فى مباراة سموحة بسبب عدم الجاهزية الكاملة.

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وعاني رمضان صبحي من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية قبل ثلاثة اشهر تقريباً وتحديداً في منتصف ديسمبر الماضي خلال أحدى تدريبات الفريق وتلقي برنامج علاجي طوال الفترة الماضية.