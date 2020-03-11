عواد: عدالة كارتيرون وراء التتويج بالسوبر المصري والأفريقي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد محمد عواد، حارس مرمى فريق الكرة بنادي الزمالك، بمديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، واصفاً إياه بالمدرب العادل. وقال عواد خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" كارتيرون لم يظلم أحد من لاعبي الزمالك، وأرى أن عدله سبب رئيسي في تتويج الفريق بلقبي السوبر المصري والأفريقي". Advertisements ووجه عواد رسالة شكر لجماهير الزمالك على مساندتهم له ولجميع اللاعبين، مؤكداً أنهم الدافع الأساسي لتتويج الفريق بالألقاب.

وكان حراس مرمى الزمالك الأربعة محمد أبو جبل ومحمود جنش ومحمد عواد ومحمد صبحى قد أدوا مرانا قويا على هامش التدريبات التى أقيمت أمس ، تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس، باستخدام صدادات حديدية لتدريب الحراس على سرعة رد الفعل، بجانب أمور فنية أخرى. يذكر أن ، الزمالك قد توج بالسوبر الافريقي علي حساب الترجي التونسي، كما فاز بالسوبر المصري علي حساب النادي الاهلي في شهر فبراير الماضي .

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