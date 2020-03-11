شكرا لقرائتكم خبر عن عزيز : هناك مفاوضات مع الزمالك لمشاركة حميد أحداد مع الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المغربي محمد عزيز وكيل اللاعب حميد أحداد المعار الى فريق الرجاء المغربى وخالد بوطيب لاعب فريق الزمالك السابق عن تطورات جديدة بشأن مصير أحداد مع فريقه من المشاركة ضد الأبيض في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالإضافة إلي أزمة خالد بوطيب مع إدارة الزمالك.

وأوضح محمد عزيز في تصريحات تليفزيونية لقناة "ON TIME SPORT" مع الإعلامي أحمد شوبير قائلا "تواصلنا مع مسئولي الزمالك من أجل التوصل لحل بخصوص مشاركة أحداد في نصف نهائي دوري الأبطال و رئيس الرجاء كلفني بالتواصل مع رئيس الزمالك والمشرف على فريق الكرة لبحث مصير أحداد و رئيس مجلس إدارة الزمالك هو الذي سيقرر مصير مشاركة حميد أحداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا و لم نتقدم بأي استفسار للكاف والفيفا عن مشاركة حميد أحداد والموقف في يد الزمالك".

وأشار محمد غزيز قائلا "خالد بوطيب أجرى عملية جراحية وسيبدأ برنامج التأهيل منتصف أبريل و لم نصل لحل نهائي مع إدارة الزمالك بخصوص مشكلة خالد بوطيب و بوطيب لم يتقدم بأي شكوى ضد الزمالك أمام أي جهة دولية " .

كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، إن المغربى حميد أحداد، جناح الرجاء المغربى، لن يتمكن من المشاركة أمام الزمالك، فى المباراة التى ستجمع بين الفريقين فى إطار منافسات دور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، إلا بعد سداد ناديه 200 ألف دولار لخزينة قلعة ميت عقبة وفقا للعقد المُبرم بين الناديين.

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وتقرر مواجهة الزمالك لنظيره الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، على أن يُقام لقاء الذهاب أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل وذلك فى المغرب، فيما يقُام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، ومن المنتظر أن تقام المباراة النهائية فى البطولة الأفريقية فى أحد دول الكاميرون أو المغرب أو تونس يوم 29 مايو.

وجاء الزمالك بمثابة أول المتأهلين إلى نصف النهائى الأفريقى بعد تخطى عقبة الترجى التونسى، بعدما نجح الأبيض فى إقصاء حامل اللقب من دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، عقب المباراة التى جمعت بينهما على ستاد رادس، فى إياب دور ربع النهائى من البطولة الإفريقية، فعلى الرغم من هزيمة الفارس الأبيض بهدف دون رد، إلا أنه استطاع اقتناص بطاقة التأهل من تونس بعدما حقق الفوز فى القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

فيما خطف فريق الرجاء البيضاوى المغربي بطاقة التأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، على الرغم من الخسارة بهدف دون رد من مضيفه مازيمبى الكونغولى فى المباراة التى جمعتهما اليوم فى لوبومباشى، حيث استفاد الرجاء من فوزه على ملعبه بنتيجة 2-0 الأسبوع الماضي ليتأهل لنصف النهائى بمجموع مباراتى الذهاب والعودة بنتيجة 2-1.