شكرا لقرائتكم خبر عن ‎عبد الله جمعة موجهًا رسالة لشقيقه الأصغر: تفوقت على صالح.. وابتعد عن "بابچي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه عبد الله جمعة، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، رسالة لشقيقه الأصغر عبد الرحمن، لاعب فريق الشباب بالنادي الأبيض.

وقال عبد الله جمعة في مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: "عبدالرحمن مميز للغاية وأمهر من شقيقنا صالح".

ونصح عبد الله شقيقه عبد الرحمن جمعة الذي حل ضيفًا على البرنامج في حلقة الليلة: "عليك بالتركيز في الملعب فقط لا غير"، وانهى الظهير الأيسر للزمالك تصريحاته مداعبا شقيقه: "ابتعد عن لعبة بابچي".‎

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، على استبعاد عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك من المعسكر المقبل للفراعنة لخوض مباراتىّ توجو يومىّ 26 و29 مارس الجارى.