شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة موجهًا رسالة لشقيقه الأصغر: تفوقت على صالح.. وابتعد عن "بابچي" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه عبد الله جمعة، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، رسالة لشقيقه الأصغر عبد الرحمن، لاعب فريق الشباب بالنادي الأبيض.
وقال عبد الله جمعة في مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: "عبدالرحمن مميز للغاية وأمهر من شقيقنا صالح".
ونصح عبد الله شقيقه عبد الرحمن جمعة الذي حل ضيفًا على البرنامج في حلقة الليلة: "عليك بالتركيز في الملعب فقط لا غير"، وانهى الظهير الأيسر للزمالك تصريحاته مداعبا شقيقه: "ابتعد عن لعبة بابچي".
استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، على استبعاد عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك من المعسكر المقبل للفراعنة لخوض مباراتىّ توجو يومىّ 26 و29 مارس الجارى.
ويأتي استبعاد عبد الله جمعة لأكثر من سبب، أولها دخول اللاعب في مناوشات مع جماهير الأهلى وهو نفس ما ينطبق على محمود كهربا الذى تم استبعاده أيضا لنفس السبب بعد استجابته لإستفزازات لجماهير الزمالك مؤخرا.
كما يأتي استبعاد عبد الله جمعة أيضا لإبتعاده عن مستواه مؤخرا وغيابه عن المشاركة الأساسية مع الفريق الأبيض، وتفضيل كارتيرون مدرب الزمالك لمحمد عبد الشافى على حسابه.
ومن المقرر أن يضم حسام البدرى كل من محمد حمدى ظهير أيسر بيراميدز ، وأيمن أشرف لاعب الأهلى وأحمد فتوح لاعب سموحة لتعويض غياب عبد الله جمعة، كما تدور مناقشات حول ضم عبد الشافى ولم يتم حسم الأمر حتى الأن.
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