شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد : الأهلي طلب ضمى عبر "كوبرى" ماديرا البرتغالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عواد، حارس مرمى فريق الكرة بنادي الزمالك عن مفاوضات النادي الأهلي له ، عندما كان حارساً للإسماعيلي .

وقال عواد خلال حلوه ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك :" ماديرا البرتغالي طلب ضمي حينما كنت لاعباً في الاسماعيلي مقابل مليون دولار".

وأوضح: محمد عبدالوهاب، العضو السابق بمجلس إدارة الأهلي، هو من أحضر لي العرض بهدف أن انضم للأهلي عبر كوبري ماديرا البرتغالي".

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وتابع:" رئيس الاسماعيلي وقتها محمد أبو السعود رفض العرض البرتغالي حينما علم بأنها طريقة للانتقال للأهلي".

واختتم تصريحاته:"اعتذرت لعضو مجلس إدارة الأهلي وأبلغته أنني وعدت الزمالك بالانضمام له".