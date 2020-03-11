محمد عواد : الأهلي طلب ضمى عبر "كوبرى" ماديرا البرتغالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عواد، حارس مرمى فريق الكرة بنادي الزمالك عن مفاوضات النادي الأهلي له ، عندما كان حارساً للإسماعيلي .
وقال عواد خلال حلوه ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك :" ماديرا البرتغالي طلب ضمي حينما كنت لاعباً في الاسماعيلي مقابل مليون دولار".
وأوضح: محمد عبدالوهاب، العضو السابق بمجلس إدارة الأهلي، هو من أحضر لي العرض بهدف أن انضم للأهلي عبر كوبري ماديرا البرتغالي".
وتابع:" رئيس الاسماعيلي وقتها محمد أبو السعود رفض العرض البرتغالي حينما علم بأنها طريقة للانتقال للأهلي".
واختتم تصريحاته:"اعتذرت لعضو مجلس إدارة الأهلي وأبلغته أنني وعدت الزمالك بالانضمام له".
وكان حراس مرمى الزمالك الأربعة محمد أبو جبل ومحمود جنش ومحمد عواد ومحمد صبحى قد أدوا مرانا قويا على هامش التدريبات التى أقيمت أمس ، تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس، باستخدام صدادات حديدية لتدريب الحراس على سرعة رد الفعل، بجانب أمور فنية أخرى.
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