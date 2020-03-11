شكرا لقرائتكم خبر عن قبل أول مباراة في الدور الثاني..ماذا قدّم محترفي الزمالك هذا الموسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أول مباراة له في الدور الثاني من الدوري الموسم الحالي، عندما يواجه الاتحاد السكندري بعد غدٍ الخميس في الأسبوع الثامن عشر بالدوري، وعلي الرغم من الإنجازات الأخيرة التي حققها الزمالك بتحقيق لقبي السوبر الأفريقي والسوبر المحلي، والتأهل الي الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، فإن فريق الزمالك يعاني في الدوري بعد احتلاله المركز الرابع برصيد 28 نقطة عقب خصم 3 نقاط التي سيتم خصمها في نهاية الموسم لانسحابه أمام الأهلي.

التقرير التالي يستعرض أهم أرقام محترفي الزمالك الثلاثي محمد أوناجم وأشرف بن شرقي وفرجاني ساسي مع الزمالك خلال الموسم الحالي:

أشرف بن شرقي

تعاقد الزمالك بداية الموسم الحالي مع المغربي الدولي أشرف بن شرقي قادمًا من الهلال السعودي في صفقة تفاءل بها جمهور الزمالك لما قدمه بن شرقي مع الهلال السعودي والوداد المغربي قبل انتقاله للزمالك.

مع مرور الوقت والمباريات اصبح بن شرقي أحد نجوم المحتلين قلوب عشاق الزمالك لما قدمه من مستوي مميز وتسجيله أهداف مؤثرة ساهمت في عودة الفريق لمنصة البطولات من خلال كأس مصر والسوبر المحلي والكونفدرالية الأفريقية والسوبر الأفريقي.

Advertisements

خاض بن شرقي مع الزمالك 21 مباراة في كل المسابقات أحرز خلالها 9 أهداف وصنع 5 أهداف لزملائه، وحصل علي كارت أصفر واحد فقط مع المارد الأبيض.

فرجاني ساسي

انضم الدولي التونسي للزمالك مطلع الموسم الماضي، وقدم أداءً مميزًا على مدار موسمين مع الزمالك، ليكون رمانة الميزان في وسط الفريق الأبيض بجوار طارق حامد.

شارك فرجاني ساسي مع الزمالك في 23 مباراة هذا الموسم نجح في إحراز هدفين وصنع هدف واحد فقط.

محمد أوناجم

انضم محمد أوناجم للزمالك قادمًا من الوداد المغربي مطلع الموسم الحالي، شارك لاعب الزمالك ومنتخب المغرب في 22 مباراة مع الفارس الأبيض هذا الموسم، أحرز خلالها 3 أهداف، وصنع 3 أهداف لزملائه.