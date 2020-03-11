شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن المُزين يستعين بـ"مُعار الزمالك" أمام دجلة بسبب الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إستقر الجهاز الفني لفريق طنطا بقيادة أيمن المزين على الدفع بـ"حسين فيصل" لاعب الفريق المُعار إلى طنطا من الزمالك في التشكيل الذى سيخوض به الفريق الطنطاوي مباراة وادى دجلة ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري المصري الممتاز والتى ستقام علي ملعب طنطا غدًا في السابعة والنصف مساءً غداً ، الأربعاء، وتأتي رغبة أيمن المُزين في الدفع بلاعب الزمالك المُعار أمام دجلة بسبب إصابة ثنائي الفريق حامد أحداد وأحمد أوكا.

وضم المزين 18 لاعبا لقائمة مباراة دجلة ، وهم :علي فرج، محمد أشرف، محمد حسام "الشرخه"، سليمان عبدربة، أحمد سالم صافي، إيهاب سمير، محمود منصور، حسام غالي، تاديو لوانجا، محمد اسف، حسين فصيل، أحمد الألفي، محمد ماجد أونش، أحمد فهمي، محمد ناجي جدو، جون افيري، إسلام فؤاد، عبدالرحمن الدح.

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وشهد آخر ظهور لطنطا فى مسابقة الدورى تعادلا سلبيًا مع إنبى، فيما سقط وادى دجلة أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف دون رد بالجولة السابعة عشرة للمسابقة، ويحتل طنطا المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 9 لقاءات وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 14 هدفًا وتلقت شباكه 23 هدفًا، فيما يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 5 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 27 هدفًا.

ويسعى أيمن المزين لخطف النقاط الثلاث لإنهاء دوامة التعادلات التي تطارد فريقه وجعلته أكثر الفرق تحقيقًا للتعادل برصيد 9 مباريات بالتساوى مع سموحة وذلك لتفادى شبح الهبوط للقسم الثانى، ويبدو التشكيل المتوقع لطنطا أمام وادى دجلة مكون من: "علي فرج، أحمد سالم، سليمان عبدربه، محمود مسعود، إيهاب سمير، حسام غالي، محمد أسعد، حسن فيصل، أحمد أوكا، أحمد فهمي، محمد جدو".