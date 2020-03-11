شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يختار اليود يانج نسر لشهر فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر صورة للاعب المالى اليود يانج عقب أختيارة الأفضل في شهر فبراير الماضى .

أعلن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لمباراة سموحة المقرر لها السابعة والنصف من مساء غدٍ، الأربعاء، باستاد القاهرة في الدوري.

وتضم القائمة كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة – محمد هاني – أيمن أشرف – محمود وحيد – أحمد فتحي

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خط الوسط: أليو ديانج –وليد سليمان – حسين الشحات – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – أحمد الشيخ – حسام عاشور - عربي بدر.

خط الهجوم: مروان محسن – أليو بادجي

وشهدت القائمة عودة محمود وحيد بعد غياب طويل كما عاد الصاعد عربي بدر.

ويستضيف الأهلي على ستاد القاهرة ضيفه سموحة في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الممتاز بعد عودة الفريق للمنافسة المحلية، عقب تخطيه عقبة صن داونز الجنوب افريقي وصعوده للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال افريقيا، عقب الفوز عليه ذهاباً بهدفين نظيفين في القاهرة والتعادل في بريتوريا بنتيجة 1/1، ليثأر الفريق الأحمر لنفسه بعد الهزيمة من صن داونز بخماسية في النسخة الماضية من البطولة.

ويرغب الأهلي في تحقيق الفوز السابع عشر توالياً لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم النادي مع الثعلب البرتغالي مانويل جوزيه، وزيادة فارق النقاط مع الزمالك، والذي يصل حالياً قبل المباراة لـ17 نقطة كاملة، في اطار سعي الفريق لحسم بطولة الدوري العام مبكراً.

ويحتل الأهلي قمة الدوري برصيد 46 نقطة جمعها من 16 مباراة خاضها في البطولة حتى الأن ، فيما يحتل سموحة المركز السابع بـ24 نقطة من 17 مباراة خاضها في الدوري.