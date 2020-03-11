اخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 10 / 3 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 10 / 3 / 2020 شهدت العديد من الأخبار والأحداث المهمة التى نرصها في التقرير التالي: الأهلى يفحص رمضان صبحى لتحديد مصيره من المشاركة بالمباريات يخضع رمضان صبحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، لفحص طبى جديد، اليوم الثلاثاء، قبل انطلاق المران؛ للاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته للتواجد مع الفريق فى التدريبات الجماعية بعد انتهائه من تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع له الفترة الماضية. الأهلى يكشف موقف أجايى من المشاركة فى التدربيات أكد الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى جاهزية جونيور أجايى لاعب الفريق، وعدم وجود أى عائق يمنعه من المشاركة فى المران الجماعى. وحصل أجايى على راحة من المران الذى خاضه الأهلى فى بريتوريا قبل العودة إلى مصر، وفقا لرؤية الجهاز الفنى لمنح بعض اللاعبين أكبر قدر من الراحة للتخلص من حالة الإجهاد العضلى. آليو ديانج: تنفيذ التعليمات وأصحاب الخبرات سر تألقى مع الأهلى.. والخطأ ممنوع أكد المالي آليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أن الفريق جاهز بقوة للمنافسة على جميع البطولات التي يُشارك فيها؛ سواء على الصعيد المحلي أو الإفريقي، موضحاً أن الأهلي قطع خطوة كبيرة في مشوار حصد بطولة إفريقيا بالصعود لنصف نهائي دوري الأبطال. Advertisements يعقد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى جلسة خاصة قبل مران الفريق، اليوم الثلاثاء، مع طبيب الفريق الدكتور خالد محمود لمناقشة عدة أمور خاصة بملف المصابين بالفريق، لتحديد مصيرهم من الارتباطات المقبلة. يبدو أن محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى أصبح صداعا فى رأس مسئولى القلعة الحمراء من أجل تعديل تعاقده خلال الفترة المقبلة، فى ظل العروض الأوروبية التى تلقاها اللاعب مؤخرا بعد ثبات مستواه القوى خلال المباريات المحلية خاصة الأفريقية خلال الفترة الأخيرة. محمد الشناوى والعروض الأوروبية صداع فى رأس الأهلى

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