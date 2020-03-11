شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور : الـ" VAR " ضد متعة كرة القدم و جهاد جرشة يظهر قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصرى لكرة القدم أن تطبيق تقنية الـ" VAR " خلال بطولة الدورى المصرى تفقد متعة كرة القدم لدى الجمهور وبداية تطبيق الفار تشهد بعض السلبيات من ضمنها طول فترة رصد الحالات .

وأوضح جمال الغندور خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " ON TIME SPORT " أنه سوف يتم أسناد بعض المباريات في بطولة الدورى المصرى للحكم جهاد جريشة خلال المرحلة المقبلة " .

تعادل فريق المقاولون العرب مع نظيره طلائع الجيش بهدف لكل منهما، فى المباراة التي جمعتهما في الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى العام، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

Advertisements

وجاء هدف المقاولون العرب عن طريق سيف الدين الجزيري في الدقيقة 48، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR لأول مرة في الدوري المصري.

فيما تعادل محمد ناصف لطلائع الجيش في الدقيقة 84، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـ VAR أيضًا.