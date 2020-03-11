شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور : الـ" VAR " ضد متعة كرة القدم و جهاد جرشة يظهر قريبا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصرى لكرة القدم أن تطبيق تقنية الـ" VAR " خلال بطولة الدورى المصرى تفقد متعة كرة القدم لدى الجمهور وبداية تطبيق الفار تشهد بعض السلبيات من ضمنها طول فترة رصد الحالات .
وأوضح جمال الغندور خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " ON TIME SPORT " أنه سوف يتم أسناد بعض المباريات في بطولة الدورى المصرى للحكم جهاد جريشة خلال المرحلة المقبلة " .
تعادل فريق المقاولون العرب مع نظيره طلائع الجيش بهدف لكل منهما، فى المباراة التي جمعتهما في الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى العام، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.
وجاء هدف المقاولون العرب عن طريق سيف الدين الجزيري في الدقيقة 48، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR لأول مرة في الدوري المصري.
فيما تعادل محمد ناصف لطلائع الجيش في الدقيقة 84، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـ VAR أيضًا.
كانت هذه تفاصيل خبر جمال الغندور : الـ" VAR " ضد متعة كرة القدم و جهاد جرشة يظهر قريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.