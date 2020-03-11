شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب: لا صحة لإصابة كوكا بفيروس كورونا.. وواقعة "التليجراف" غير صحيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو منتخب مصر، عن أنهم على تواصل دائم بأحمد حسن كوكا مهاجم أوليمبياكوس اليوناني، مؤكدين أنه لا صحة لما تردد حول اشتباه إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح مسئولو منتخب مصر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عدم صحة الواقعة التى ذكرتها صحيفة التليجراف بشأن مصافحة رئيس نادي أولمبياكوس اليوناني المصاب بالكورونا لجميع لاعبي الفريق ومن بينهم كوكا ما يجعله مشتبهًا في إصابته بكورونا لاسيما أن اللاعب يخضع لفحوصات مستمرة ولم تشر إلى إصابته بالفيروس.

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كانت صحيفة "التليجراف" قالت إن العاملين بنادي أولمبياكوس اليوناني الذي يضم بين صفوف الدولي أحمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر يخضعون حاليًا للتحاليل الطيبة بعد مخالطتهم لرئيس النادي، الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا بعدما زار الأخير الفريق خلال الأسبوع الحالي.

وأعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر استدعاء أحمد حسن كوكا للانضمام إلى معسكر الفراعنة المقرر إقامته في مارس الجاري استعدادًا لخوض مواجهتي توجو ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 الكاميرون.

ويستعد منتخبنا لمواجهة توجو يومي 26 و 29 مارس الجاري في إطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا2021 بالكاميرون.