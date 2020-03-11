شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: رفضت الانتقال إلى الأهلى فى منزل "اكرامى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد طارق السيد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقا، أن النادي الأهلي فاوضه لمدة 3 مرات خلال مشواره كلاعب منذ 2003 وحتى 2008، مشيراً إلي أن الأمور المادية لم تحسم انتقاله الي القلعة الحمراء .

وقال طارق السيد في تصريحات تليفزيوينية: "الأهلي دخل معايا في مفاوضات 3 مرات ولكنني فضلت نادي الزمالك لانتمائي للنادي"

وكشف طارق السيد : "في عام 2005، جلسنا في منزل إكرامي الشحات بصحبة ثابت البطل، وهنا عرضوا عليا مقابل أكبر في الفلوس ولكني رفضت لانتمائي لنادي الزمالك"

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وتابع طارق السيد، إن البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني للنادي الأهلي سابقا، فاوضه تليفونيا في 2008 ، وقال : "جوزيه قالي أنت هتلعب جناج شمال وبركات جمبك في اليمين وهتعملوا ثنائي مميز".

وأضاف نجم الزمالك سابقا، إنه قال لمحمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، خلال مفاوضاته للانتقال إلى النادي الأحمر ، إنه قائد نادي الزمالك ومش أقل من أبو تريكة ومحمد بركات.

وتابع طارق السيد : "عقدت جلسة مع محمود الخطيب في منزله للإنضمام فى الأهلي والخطيب رفض طلباتي المادية وقالي: "كفاية انك تلعب في الأهلي".

وأوضح: "أبو تريكة وبركات كانوا اكتر الناس بياخدوا فلوس في الأهلي.. كانوا بياخدوا مليون و200 ألف جنيه في الموسم، وأنا طلبت 2 مليون"