أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 10 / 3 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 10 / 3 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، بالإضافة إلى أن أشرف صبحى أكد أن الأحداث الرياضية فى مصر بدون جماهير بما فيها مباراة توجو

أشرف صبحى: الأحداث الرياضية فى مصر بدون جماهير بما فيها مباراة توجو

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن هناك جلسة جمعت بينه وبين مسئولى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم خلال الساعات الماضية تم خلالها الاتفاق على تفعيل اتفاقية مقر الاتحاد الأفريقى وكذلك توجيه الشكر للحكومة المصرية لدورها الرائع فى تنظيم بطولتى أمم أفريقيا للكبار وتحت 23 سنة، وقال صبحى إن النشاط الرياضى بمصر مُستمر لكن دون تجمعات جماهيرية كإجراء احترازى حفاظًا على صحة الجماهير.