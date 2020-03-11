أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 10 / 3 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 10 / 3 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، بالإضافة إلى أن أشرف صبحى أكد أن الأحداث الرياضية فى مصر بدون جماهير بما فيها مباراة توجو
أشرف صبحى: الأحداث الرياضية فى مصر بدون جماهير بما فيها مباراة توجو
أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن هناك جلسة جمعت بينه وبين مسئولى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم خلال الساعات الماضية تم خلالها الاتفاق على تفعيل اتفاقية مقر الاتحاد الأفريقى وكذلك توجيه الشكر للحكومة المصرية لدورها الرائع فى تنظيم بطولتى أمم أفريقيا للكبار وتحت 23 سنة، وقال صبحى إن النشاط الرياضى بمصر مُستمر لكن دون تجمعات جماهيرية كإجراء احترازى حفاظًا على صحة الجماهير.
الأولمبي يقترب من مواجهة البرازيل والأرجنتين ورفض كرواتيا
اقترب مسئولو اتحاد الكرة من إنهاء جميع الاتفاقات الخاصة بإقامة دورة ودية في شهر مارس الجاري للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب بمشاركة منتخبات البرازيل والأرجنتين وكرواتيا بالقاهرة خلال المعسكر المقرر انطلاقه في الفترة من 23 حتي 31 مارس الجاري في إطار الإعداد لأولمبياد طوكيو حيث ستلعب مصر مع الأرجنتين والبرازيل بينما تلعب كرواتيا مع البرازيل والأرجنتين وتقرر عدم مواجهة الأرجنتين مع البرازيل.
ياسر إبراهيم عن الاقتراب من الدوري: الكبار لا يحتفلون إلا بعد حسم البطولة
أكد ياسر ابراهيم، مدافع الأهلي أن الجهاز الفني واللاعبين أغلقوا ملف بطولة أفريقيا بعد الانتهاء من مواجهتي صن داونز، وحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال أفريقيا، وبدأوا التفكير والتركيز من جديد في بطولة الدوري الممتاز قبل العودة من جنوب أفريقيا، لاستمرار انطلاقة الفريق في المسابقة، خاصة أن هناك متسعًا من الوقت قبل مواجهتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال، وشدد مدافع الأهلي، على أن بطولة الدوري ما زالت في الملعب وأبرز مثال على ذلك ما حدث الموسم الماضي عندما كان الزمالك متقدمًا على الأهلي بعدد من النقاط وفي النهاية توج الأهلي باللقب، فالفرق الكبيرة لا تتعامل بهذا المنطق.
فايلر يعلن قائمة الأهلي لمباراة سموحة.. عودة محمود وحيد وعربي بدر
أعلن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لمباراة سموحة المقرر لها السابعة والنصف من مساء غدٍ، الأربعاء، باستاد القاهرة في الدوري.
المقاولون يتعادل مع طلائع الجيش 1-1 بركلات جزاء عن طريق الـVAR
تعادل فريق المقاولون العرب مع نظيره طلائع الجيش بهدف لكل منهما، فى المباراة التي جمعتهما في الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى العام، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.
اتحاد الكرة: مباراتا الأهلى والزمالك أمام الوداد والرجاء بدون جمهور
كشف مسئولو اتحاد الكرة أن مباراتا الأهلى والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد والرجاء المغربيين ستقامان بدون جمهور، وفقا للمعطيات الحالية والإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.
إجراءات وقائية لجهاز المنتخب بعد اكتشاف حالة كورونا فى توجو
بدأ الجهاز الطبى لمنتخب مصر بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، بالتنسيق مع اللجنة الطبية باتحاد الكرة، التجهيز لعدد من الإجراءات الطبية بسبب فيروس كورونا قبل السفر إلى توجو يوم 27 مارس الجاري لمواجهتها يوم 29 في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.
جلسة بين وزير الرياضة ومسئولى "كاف" بحضور الجناينى
التقى مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المغربي عبدالمنعم باه، سكرتير عام الاتحاد الأفريقي، وبحضور كل من عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والسيد أنطوني بافلو، نائب السكرتير العام، والسيدة أشطا صالح مديرة الشئون القانونية، ومروة حسام مديرة الموارد البشرية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم .
خاض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مرانه اليوم في مقر النادي في ميت عقبة استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 18 للدوري.
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