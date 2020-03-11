شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج والشوربجي والدسوقي يتأهلون إلى ربع نهائى كناري كلاسيك للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تأهل الثلاثي المصري، علي فرج المصنف الثاني عالميا لرجال الاسكواش ولاعب وادي دجلة، مروان الشوربجي المصتف الثامن، وفارس الدسوقي إلى الدور ربع النهائي ببطولة كنارى كلاسيك لرجال الاسكواش، والتى تستضيفها لندن، خلال الفترة من 8 حتى 13 مارس الجارى بمشاركة مصرية واسعة.

ويحمل البطل المصرى على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الثانى عالمياً لرجال الاسكواش، لقب البطولة عن النسخة الماضية.

وكان الثنائى المصرى محمد الشوربجى المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، وطارق مؤمن المصنف الثالث، قد تأهلا إلى الدور ربع النهائى بمنافسات اليوم الأول لدور ال 16.

وجاءت منافسات اليوم كالتالي:

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فاز علي فرج على منافسه الانجليزي ديكلان جيمس بنتيجة 2/0 في مباراة استغرقت 27 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-3.

وتغلب مروان الشوربجي على مواطنه عمر مسعد بنتيجة 2/1، في مباراة استغرقت 63 دقيقة، شهدت انسحاب عمر مسعد في الشوط الثالث والأخير بسبب الاصابة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 2-11, 11-6, 6-3 .

وخسر كريم عبد الجواد أمام منافسه الاسكتلندي جريج لوبان بنتيجة 2/0 في مباراة استغرقت 36 دقيقة وجاءت نتيجة الشوطين كالتالي: 11-7, 11-9.

وفاز فارس الدسوقي على مواطنه محمد أبو الغار بنتيجة 2/1، في مباراة استغرقت 42 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 11-7, 11-5.

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، وتوج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وتوج على فرج ونوران ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجارى، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

كما حصل كريم عبد الجواد، لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الاسكواش، على بطولة ايدينبرج التى أقيمت بإسكتلندا فى فبراير الجارى، ليحصد ثالث ألقابه بعد التتويج ببطولتى مصر الدولية وتشانل فاز، كما حصدت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجارى، كما توج طارق مؤمن ببطولة كأس كندا، وأخيراً توج على فرج ونور الشربينى ببطولة ويندى سيتى.