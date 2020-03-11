جدول تريب هدافى الدورى المصرى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 10 / 3 / 2020 إقامة مباراة واحدة ضمن الجولة الـ18 من بطولة الدورى المصرى حيث أستضاف المقاولون العرب نظيره طلائع الجيش .

المقاولون يتعادل مع طلائع الجيش 1-1 بركلات جزاء عن طريق الـVAR

تعادل فريق المقاولون العرب مع نظيره طلائع الجيش بهدف لكل منهما، فى المباراة التي جمعتهما في الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى العام، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

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وجاء هدف المقاولون العرب عن طريق سيف الدين الجزيري في الدقيقة 48، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR لأول مرة في الدوري المصري.

فيما تعادل محمد ناصف لطلائع الجيش في الدقيقة 84، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـ VAR أيضًا.