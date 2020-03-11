اخبار الرياضه

سبب استبعاد رجب بكار من قائمة بيراميدز لمباراة انبي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سبب استبعاد رجب بكار من قائمة بيراميدز لمباراة انبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

كشف الجهاز الطبي لفريق الكرة بنادي بيراميدز عن سبب استبعاد رجب بكار المدافع الأيمن للفريق من قائمة مباراة انبي في الدوري الممتاز.

 

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي انبي في الخامسة والنصف مساء الأربعاء على استاد بتروسبورت في بداية مشوار الفريق بالدور الثاني للدوري الممتاز.

Advertisements

 

أوضح الجهاز الطبي أن بكار تعرض لإصابة بشد في العضلة الضامة خلال المران الأخير للفريق قبل اختيار القائمة، وفضل الجهاز الفني استبعاده من المباراة خوفا من تفاقم الإصابة.

 

شدد الجهاز على أن اللاعب سيؤدي برنامجا تأهيليا خلال الأيام المقبلة لتجهيزه لمباراة طنطا في الدوري المحدد لها يوم الاثنين المقبل باستاد الدفاع الجوي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سبب استبعاد رجب بكار من قائمة بيراميدز لمباراة انبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا