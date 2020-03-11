شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأرصاد الجوية : ننصح اتحاد الكرة بتأجيل لقاء الزمالك والاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت إيمان شاكر، رئيس مركز الاستشعار عن بعد بهيئة القوات الجوية، إن اتحاد الكرة مطالب بتأجيل لقاء الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل.

وتابعت إيمان شاكر في تصريحات تليفزيونية : "ننصح اتحاد الكرة بتأجيل لقاءات الدوري يوم الخميس المقبل بسبب سوء أحوال الطقس"

وأضافت رئيس مركز الاستشعار عن بعد بهيئة القوات الجوية : "هناك أمطار غزيرة يوم الخميس المقبل وأجلنا الدراسة بسبب ذلك، وننصح بتأجيل اللقاءات بسبب سوء الطقس بشكل غير متوقع".

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