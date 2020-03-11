هيئة الأرصاد الجوية : ننصح اتحاد الكرة بتأجيل لقاء الزمالك والاتحاد السكندري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قالت إيمان شاكر، رئيس مركز الاستشعار عن بعد بهيئة القوات الجوية، إن اتحاد الكرة مطالب بتأجيل لقاء الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل.
وتابعت إيمان شاكر في تصريحات تليفزيونية : "ننصح اتحاد الكرة بتأجيل لقاءات الدوري يوم الخميس المقبل بسبب سوء أحوال الطقس"
وأضافت رئيس مركز الاستشعار عن بعد بهيئة القوات الجوية : "هناك أمطار غزيرة يوم الخميس المقبل وأجلنا الدراسة بسبب ذلك، وننصح بتأجيل اللقاءات بسبب سوء الطقس بشكل غير متوقع".
كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن أنه لا نية لتأجيل مباراة الاتحاد السكندري والزمالك بالدوري المقرر لها مساء بعد غدٍ الخميس باستاد المكس في الدوري الممتاز بسبب سوء الطقس المحتمل، وقال مسئولو اتحاد الكرة إنه لا نية لتأجيل المباراة كما يردد البعض، موضحين أن القرارات من هذا النوع تكون من صلاحيات الحكم لو رأي أن الظروف لن تسمح بإقامة المباراة، وتابع مسئولو الجبلاية أنه إذا اتخذ الحكم قراره بعدم إقامة المباراة ففي هذه الحالة تحدد إدارة المسابقات موعد جديد حسب اللائحة.
من ناحية أخرى، التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم، الثلاثاء، بمجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الدولي، ضم اللقاء كلاً من اللواء على درويش المدير التنفيذي للهيئة، السيد "الفريد" المستشار الزراعي للهيئة، اللواء محمد زين ممثل الهيئة العربية للتصنيع، ووليد عبد الوهاب أمين مجلس الإدارة.
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