7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 10 / 3 / 2020 فى مقدمتها، فايلر يعلن قائمة الأهلي لمباراة سموحة.. عودة محمود وحيد وعربي بدر أشرف صبحى: الأحداث الرياضية فى مصر بدون جماهير بما فيها مباراة توجو أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن هناك جلسة جمعت بينه وبين مسئولى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم خلال الساعات الماضية تم خلالها الاتفاق على تفعيل اتفاقية مقر الاتحاد الأفريقى وكذلك توجيه الشكر للحكومة المصرية لدورها الرائع فى تنظيم بطولتى أمم أفريقيا للكبار وتحت 23 سنة، وقال صبحى إن النشاط الرياضى بمصر مُستمر لكن دون تجمعات جماهيرية كإجراء احترازى حفاظًا على صحة الجماهير. الأولمبي يقترب من مواجهة البرازيل والأرجنتين ورفض كرواتيا اقترب مسئولو اتحاد الكرة من إنهاء جميع الاتفاقات الخاصة بإقامة دورة ودية في شهر مارس الجاري للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب بمشاركة منتخبات البرازيل والأرجنتين وكرواتيا بالقاهرة خلال المعسكر المقرر انطلاقه في الفترة من 23 حتي 31 مارس الجاري في إطار الإعداد لأولمبياد طوكيو حيث ستلعب مصر مع الأرجنتين والبرازيل بينما تلعب كرواتيا مع البرازيل والأرجنتين وتقرر عدم مواجهة الأرجنتين مع البرازيل. Advertisements فايلر يعلن قائمة الأهلي لمباراة سموحة.. عودة محمود وحيد وعربي بدر أعلن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لمباراة سموحة المقرر لها السابعة والنصف من مساء غدٍ، الأربعاء، باستاد القاهرة في الدوري. خاض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مرانه اليوم في مقر النادي في ميت عقبة استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 18 للدوري.

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