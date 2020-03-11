شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة : انتشار كورونا داخل أفريقيا لا يقلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصرى أن أنتشار فيروس كرونا داخل القارة الافريقية لا يقلق خلال الوقت الحالي .

وأوضح محمد سلطان خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " ON TIME SPORT " قائلا " أن كورونا تصيب جميع الأعمار السنية و لكن تأثيرها على كبار السن و الامراض المزمنة أخطر " .

وأشار محمد سلطان أنه سوف يقوم بعمل ندوة يوم السبت المقبل بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم و دعوة الجهات المعنيه بالامر و تم الحديث مع مسئولي الأندية و عمل التوعيه و عمل ما يلزم من عدم أنتشار المرض .

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التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء ، الثلاثاء، بمجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الدولي، ضم اللقاء كلا من اللواء على درويش المدير التنفيذي للهيئة، السيد "الفريد" المستشار الزراعي للهيئة، اللواء محمد زين ممثل الهيئة العربية للتصنيع، ووليد عبد الوهاب أمين مجلس الإدارة.

وخلال اللقاء بحث وزير الرياضة تأجيل صيانة أرضية الملعب الرئيسي لكرة القدم، تمهيدًا لاستضافة مباراتي الاهلي مع الوداد المغربي، والزمالك مع الرجاء المغربي في إياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال افريقيا مايو المقبل.

وقد قرر وزير الرياضة بالتنسيق مع مجلس الإدارة تأجيل الصيانة إلى ١٠ مايو بدلاً من الأول من شهر أبريل.

وأكد وزير الرياضة أن قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك وجميع الأندية المصرية التى تشارك فى المنافسات الأفريقية لهم كامل الدعم في مشوارهم الأفريقي مطالبا الأهلى والزمالك وبيراميدز ببذل كل جهد ممكن للوصول للمباراة النهائية حتى تكون البطولتان من نصيب الأندية المصرية وتضاف لسجل الإنجازات الرياضية التي تشهدها مصر مؤخرًا.