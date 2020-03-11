وكيلهما: مفاوضات لمشاركة أحداد مع الرجاء.. وبوطيب لم يشك الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف محمد عزيز، وكيل أعمال المغربي حميد أحداد لاعب الزمالك المعار إلى الرجاء المغربي، مصير اللاعب مع فريقه بشأن المشاركة ضد الفريق الأبيض في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره المغربي في مايو المقبل لحساب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وقال عزيز، في تصريحات هاتفية لـ"أون تايم سبورتس": "حميد أحداد لا يستطيع المشاركة مع الرجاء أمام الزمالك وفقا للعقد بين الناديين".

وأضاف: "أحداد لن يشارك مع الرجاء أمام الزمالك إلا بعد دفع مبلغ مادي وفقا لشروط العقد وبنوده التي تم الاتفاق عليها عند الإعارة".

وأكمل: "رئيس الرجاء طلب مني التواصل مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك من أجل التوصل لحل بخصوص مشاركة أحداد في نصف النهائي".

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وتابع: "مصير اللاعب في يد الزمالك، إذا تم رفض الأمر، لن يشارك أحداد في نصف النهائي، ولن يلجأ رئيس الرجاء إلى القوة بإيصال الأمر إلى الكاف أو الفيفا".

وكان مصدر بالزمالك أكد في تصريحات لمصراوي أن النادي لن يسمح بمشاركة أحداد بشكل ودي.

وانتقل محمد عزيز للحديث عن تطورات إصابة موكله المغربي الآخر خالد بوطيب مهاجم الزمالك قائلا: "بوطيب أجرى عملية جراحية وسيبدأ برنامج التأهيل يوم 15 إبريل المقبل في قطر".

وتابع: "سيكون اللاعب جاهزا للمشاركة في شهر مايو المقبل، وغير صحيح ما تردد بشأن تقديم اللاعب شكوى ضد نادي الزمالك أمام أي جهة دولية".

وأتم قائلا: "لم نصل إلى حل نهائي مع إدارة الزمالك بشأن مشكلة خالد بوطيب مع النادي، وسينهي الحل الودي الأمور، لا توجد مشكلة مع مرتضى منصور رئيس النادي وتربطنا به علاقة جيدة".