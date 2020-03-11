نادر شوقي: الأهلي بدأ الحديث مع رمضان صبحي لضمه.. وهناك متابعة أوروبية للاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب نادي هدرسفيلد المُعار لصفوف النادي الأهلي، إن مسؤولي القلعة الحمراء بدأوا الحديث مع لاعبه بشأن ضمه بعد انتهاء فترة إعارته.

وكان النادي الأهلي قد جدد عقد استعارة رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي، لمدة موسم جديد في يوليه 2019.

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شوقي، أضاف خلال حلوله ضيفًا بفضائية أون تايم سبورتس في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء:"رمضان هناك أحاديث بشأنه من قبل أندية في الدوري الإنجليزي والإيطالي والبرتغالي لضمه لصفوفها وجميعها بالدوري الممتاز فرمضان لم يصبح لاعبًا بعمر الـ 17 قد ينضم لنادي صغير".

وأتم وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب نادي هدرسفيلد المُعار لصفوف النادي الأهلي، بالإشارة إلى النادي الإنجليزي لم يجمع ثمن شرائه لرمضان صبحي بإعارته للأهلي مرتين.

وكان رمضان صبحي قد انتقل لصفوف هدرسفيلد في يوليو 2018 قادمًا من ستوك سيتي الذي هبط لدوري الدرجة الأولى بانجلترا.