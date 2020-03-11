اتحاد الكرة يُعلن طاقم حكام مباراة الأهلي وسموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكم مباراة الأهلي وسموحة، المقرر إقامتها الأربعاء، ضمن منافسات الأسبوع الـ18 بالدوري الممتاز. وأسندت لجنة المسابقات مباراة الأهلي وسموحة لمحمد عادل كحكم ساحة، ويساعده أحمد حسام طه ورجب محمد، وجلال أجمد كحكم رابع. وسيتواجد خالد جمال حكما لتقنية الفيديو في مباراة الأهلي وسموحة ويساعده إبراهيم محجوب. ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 48 نقطة، ويقع سموحة في المركز السابع برصيد 24 نقطة.

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