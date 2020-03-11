عواد: كنت قريبا من الأهلي عن طريق الدوري البرتغالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف محمد عواد، حارس نادي الزمالك، أن الأهلي دخل في مفاوضات معه للحصول على خدماته في 2015 عن طريق احترافه في الدوري البرتغالي، حيث كان يرفض ناديه السابق الإسماعيلي التفريط في خدماته.

وقال عواد، في تصريحات لقناة "الزمالك": "حصلت منذ عدة سنوات على عرض رسمي من نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي عن طريق محمد عبدالوهاب، عضو مجلس إدارة الأهلي السابق".

وأضاف: "كان العرض أن أنتقل من الإسماعيلي إلى ناسيونال ماديرا وأعود إلى الأهلي، وطلب محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي رفع العرض إلى مليون دولار ثم إلى مليون يورو من أجل التفريط في خدماتي".

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وأكمل: "في النهاية تم رفض العرض بعدما تبيّن وقتها أنني سأنتقل إلى الأهلي، وأغلقت الإدارة هذا الملف".

وتابع: "كنت وقعت للزمالك وقتها وأنهيت كافة الأمور الخاصة بالصفقة حيث حصلت على راتبي أيضا، لكن محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي رفض رحيلي عن الإسماعيلي وقال إن الفريق بحاجة إلى خدماتي".

وانتقل حارس الزمالك للحديث عن التقارير التي أشارت إلى دخوله في خلاف مع زميله محمد أبو جبل: "منذ انتقالي للزمالك هذا الموسم أسمع أخبار غير صحيحة عن النادي، ما تردد لا يمت للحقيقة بأي صلة".

وأتم قائلا: "طلب من أمير مرتضى المشرف العام على الكرة وأيمن حافظ المدير الإداري الرد على هذا الأمر، الجميع يريد عرقلة النادي بأي طريقة، وهناك من يحارب الزمالك بالشائعات لمحاولة عرقلة النادي".