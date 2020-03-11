لايبزيج يسحق توتنهام بثلاثية ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

اكتسح لايبزيج الألماني نظيره توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء ضمن إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل النجم النمساوي مارسيل سابيتزر الهدف الأول والثاني للايبزيج في الدقائق 10و 21، قبل أن يسجل السويدي إيميل فورسبيرج الهدف الثالث ليقضي على أمال توتنهام

وصيف البطولة .جاء الهدف الأول عبر سابيتزر في الدقيقة 10 ، بعد تسديدة أرضية قوية من علي حدود منطقة الجزاء سكنت شباك لوريس حارس مرمي توتنهام، و أضاف النجم النمساوي الهدف الثاني له ولفريقه ، من رأسية رائعة لم يستطع لوريس إبعادها عن مرماه لتسكن الكرة الشباك، قبل أن يسجل فورسبيرج الهدف الثالث بعد تسديدة سكنت شباك السبيرز.وكان توتنهام خسر علي أرضه امام لايبزيج بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما في لقاء الذهاب من دور الـ16 ببطولة دوري الأبطال.

وكان توتنهام وصل إلى نهائي دوري الأبطال في العام الماضي،وخسر أمام ليفربول بهدفين دون رد، ليحصد لقب وصافة البطولة الأوروبية، مع مدربه السابق ماوريسيو بوكيتينو.