أتالانتا يتأهل إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوز مستحق على فالنسيا

في لقاء مثير للغاية، تأهل فريق أتالانتا إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لأول مرة في تاريخه، بعدما فاز على فالنسيا بعقر داره بنتيجة 4-3، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "ميستايا"، ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكانت انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين

لصالح أتالانتا برباعية مقابل هدف، والتي أقيمت على ملعب "سان سيرو" العريق، ليصبح مجموع المباراتين 8-4 للفريق الإيطالي.

في لقاء شهد تألق السلوفيني، جوسيب إيليشيش نجم فريق أتالانتا، الذي سجل أربعة أهداف "سوبر هاتريك"، في شباك الخفافيش، حيث

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سجل إيليشيش الهدف الأول والثاني، عبر ركلتي جزاء في الدقائق، 3 و43، ثم سجل هدفين آخرين في الدقائق 71 و82 على نحو الترتيب.

حاول فالنسيا أصحاب الأرض العودة في اللقاء، وسجل كيفين جاميرو هدف الخفافيش الأول والثاني في الدقائق 21، و51 ثم أضاف فران توريس لاعب فالنسيا الهدف الثالث في الدقيقة 67، ليخسر أصحاب الأرض بنتيحة كيبرة على أرضه ووسط جمهوره.