شقيقه: صالح جمعة مثلي الأعلى

قال عبدالرحمن جمعة، الشقيق الأصغر لصالح وعبدالله جمعة، ان شقيقه صانع ألعاب النادي الأهلي هو مثله الاعلى.
واضاف عبدالرحمن جمعة الذي يلعب بصفوف فريق الشباب نادي الزمالك خلال حلوله
ووجه عبدالرحمن نصيحة على الهوا لشقيقه الاكبر صالح على الهواء:" اتمنى ان تعود سريعا لتألقك وعليك أن تتذكر ما حققته مع منتخب مصر في دورة الألعاب الاولمبية في لندن قبل ٨ سنوات ماضية".
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