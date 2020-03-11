شقيقه: صالح جمعة مثلي الأعلى

قال عبدالرحمن جمعة، الشقيق الأصغر لصالح وعبدالله جمعة، ان شقيقه صانع ألعاب النادي الأهلي هو مثله الاعلى.

واضاف عبدالرحمن جمعة الذي يلعب بصفوف فريق الشباب نادي الزمالك خلال حلوله

ضيفًا على برنامج زملكاوي مع طارق يحيي :"صالح شقيقي هو مثلي الأعلى محليا والبلجيكي دي بروين هو من يبهرني كثيرا من بين نجوم الكرة العالمية".ووجه عبدالرحمن نصيحة على الهوا لشقيقه الاكبر صالح على الهواء:" اتمنى ان تعود سريعا لتألقك وعليك أن تتذكر ما حققته مع منتخب مصر في دورة الألعاب الاولمبية في لندن قبل ٨ سنوات ماضية".