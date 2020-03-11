هيئة الأرصاد الجوية: اتحاد الكرة مطالب بتأجيل لقاء الزمالك والاتحاد

قال إيمان شاكر، رئيس مركز الاستشعار عن بعد بهيئة القوات الجوية، إن اتحاد الكرة مطالب بتأجيل لقاء الزمالك والاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل.
وتابع إيمان شاكر في تصريحات خاصةلبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "ننصح اتحاد الكرة بتأجيل لقاءات الدوري يوم الخميس المقبل بسبب سوء أحوال الطقس".
وأضاف: "هناك أمطار غزيرة يوم الخميس المقبل واجلنا الدراسة بسبب ذلك، وننصح بتأجيل اللقاءات بسبب سوء الطقس بشكل غير متوقع".
ويواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل، على ستاد حرس الحدود (المكس) بالاسكندرية ضمن الأسبوع الـ18 من الدوري الممتاز.
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