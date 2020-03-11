الكشف عن سبب استبعاد مدافع بيراميدز من قائمة مباراة انبي

كشف الجهاز الطبي لفريق الكرة بنادي بيراميدز عن سبب استبعاد رجب بكار المدافع الأيمن للفريق من قائمة مباراة انبي في الدوري الممتاز. ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي انبي في الخامسة والنصف مساء الأربعاء على استاد بتروسبورت في بداية مشوار الفريق بالدور الثاني للدوري الممتاز. مساء الأربعاء على استاد بتروسبورت في بداية مشوار الفريق بالدور الثاني للدوري الممتاز. أوضح الجهاز الطبي أن بكار تعرض لإصابة بشد في العضلة الضامة خلال المران الأخير للفريق قبل اختيار القائمة، وفضل الجهاز الفني استبعاده من المباراة خوفا من تفاقم الإصابة. خلال المران الأخير للفريق قبل اختيار القائمة، وفضل الجهاز الفني استبعاده من المباراة خوفا من تفاقم الإصابة. شدد الجهاز على أن اللاعب سيؤدي برنامجا تأهيليا خلال الأيام المقبلة لتجهيزه لمباراة طنطا في الدوري المحدد لها يوم الاثنين المقبل باستاد الدفاع الجوي.

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