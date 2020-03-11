عبدالله جمعة عن ركلة الترجيح الحاسمة في السوبر: لم أشعر بصعوبتها

اعرب عبدالله جمعة، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، عن سعادته بالتتوجين اللذين حققهما الفريق الأبيض في فبراير الماضي وجصده لقبي السوبر المصري والأفريقي.

وقال جمعة في مداخلة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" أغلقنا الآن ملف افريقيا ونركز في مباريات الدوري الممتاز

ومشوارنا المحلي".وعن سؤاله عن ركلة الترجيح الحاسمة في لقاء السوبر المصري أمام الأهلي قال جمعة:"لم اشعر بأي صعوبة عند توهجي لتسديد الركلة ووفقت في تسجيلها وتوجنا باللقب على اثرها".