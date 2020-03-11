عمر ياسين: المنتخب الأول يضم محمود جاد حارس إنبي لمعسكر مواجهتي توجو

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، قرر ضم محمود جاد حارس مرمي انبي، إلي مسعكر المنتخب المقبل المقرر انطلاقه يوم 23 مارسالجاري استعدادًا لمواجهتي توجو في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021.
وقال عمر ربيع ياسين عبر برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار"،إن البدري قرر ضم حارس إنبي بعد المستوى المتميز الذي يقدمه الحارس الشاب مع الفريق البترولي في الموسم الحالي.
ويقدم عمر جاد مستويات طيبة مع فريقه إنبي مما لفت أنظار الكثير من الأندية الراغبة بضم الحارس الشاب.
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